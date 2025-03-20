Москва, 20 марта, 2025, 09:28 — ИА Регнум. Проводимая на контролируемой киевским режимом территории насильственная мобилизация в ряды украинских формирований запомнится как геноцид народа Украины. Об этом 20 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Nazar Furyk/Global Look Press

«Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — написала она в своем Telegram-канале.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора со своим коллегой из США Дональдом Трампом указал на необходимость остановить насильственную мобилизацию на Украине и перевооружение украинских формирований.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2024 года на Украине ужесточили меры мобилизации и снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. В ряды украинской армии разрешили призывать считавшихся ранее негодными к воинской службе граждан, а сотрудникам ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине) разрешили вручать повестки в любое время суток.

Украинское минобороны 11 февраля объявило о наборе на военную службу 18-летних контрактников. Пресс-служба Минобороны РФ 1 марта сообщила, что, несмотря на это, киевскому режиму не удается набрать в ряды ВСУ даже пары тысяч добровольцев, а потери украинских формирований существенно превышают число мобилизованных.

Путин еще в сентябре 2024 года отмечал, что проводимая Киевом тотальная мобилизация полностью обескровит Украину. Российский лидер уточнил, что на следующем этапе украинские власти начнут призывать студентов и создавать аналог гитлерюгенда по примеру нацистской Германии.