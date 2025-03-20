Джанкой, Крым, 20 марта, 2025, 09:25 — ИА Регнум. Жительницу Джанкойского района Крыма задержали за передачу Киеву данных о местоположении российских военных объектов. Об этом 20 марта сообщили в ФСБ.

Кадр из видео

«28-летняя женщина вступила в один из украинских каналов мессенджера Telegram и предложила свои услуги по сбору информации о местах расположения военных аэродромов, средств противовоздушной обороны и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, интересующей украинскую сторону», — сообщили в ведомстве.

Как установили сотрудники ФСБ, этот Telegram-канал используется Главным управлением разведки украинского минобороны для разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности в России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954436" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Жительница Крыма собирала, хранила и передавала украинской стороне сведения о военных объектах ВС РФ

Крымчанка, выполняя задание Киева, выезжала на обозначенные точки и фотографировала расположенные там объекты, подтверждая или опровергая их местоположение.

Кроме того, россиянка по собственной инициативе отправляла в Киев данные о передвижении железнодорожных составов, перевозящих военных и технику. Эти сведения предназначались для нанесения ракетных ударов украинской армией.

«В отношении жительницы Крыма возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»)», — сообщили в ФСБ.

Санкция статьи о госизмене предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Крымчанку заключили под стражу по решению суда.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Херсонской области также заключили под стражу местного жителя по подозрению в госизмене. Как сообщили в ФСБ, россиянин 1978 года рождения передал через родственницу украинским спецслужбам данные о дислокации российской воинской части в Херсонской области в октябре 2023 года.