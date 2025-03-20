Москва, 20 марта, 2025, 10:00 — ИА Регнум. На цифровой платформе МСП.РФ заработал специальный раздел для приёма обращений предпринимателей по системным проблемам бизнеса. Его запустили комитет Госдумы РФ по малому и среднему предпринимательству и Корпорация МСП. Обращения, поступившие в этот раздел, будут обсуждаться на площадке комитета и могут стать основой для законодательных инициатив, касающихся предпринимательской деятельности, сообщили в Корпорации МСП.

hcd sab/ТАСС

«Наша совместная работа поможет лучше понимать проблемы малого и среднего бизнеса на местах. Благодаря возможностям Цифровой платформы МСП.РФ мы будем получать информацию из первых рук. Систематизируя и обобщая все данные «с земли», мы вместе с Корпорацией МСП на площадке нашего комитета будем формировать и выносить на обсуждение наиболее волнующие предпринимателей вопросы. И вместе с органами власти и бизнесом будем искать пути решения, в том числе через доступные федеральным законодателям механизмы», — заявил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин.

Направлять обращения можно через «Сервис 360» на Цифровой платформе МСП.РФ. Для этого в него добавлен новый раздел. Для создания обращения достаточно быть зарегистрированным пользователем платформы.

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, возможности платформы МСП.РФ позволяют собирать обратную связь от предпринимателей, ведущих свое дело даже в самых отдаленных частях страны. «Это даст нам и депутатам максимально объективную картину по системно важным вопросам бизнеса. Благодаря тому, что цифровая платформа работает через авторизацию на «Госуслугах», информация будет поступать от верифицированных пользователей, ведущих свой бизнес в нашей стране. Обобщая и систематизируя эти данные, наиболее острые темы мы будем выносить на совместное обсуждение с депутатами профильного комитета Госдумы, что позволит бизнесу получать поддержку ключевых инициатив со стороны законодательной власти», — отметил Александр Исаевич.

Корпорация МСП и комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству намерены расширить совместную работу по решению системных вопросов бизнеса и защите его прав.