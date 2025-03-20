Энгельсский район, Саратовская область, 20 марта, 2025, 09:12 — ИА Регнум. На аэродроме в городе Энгельсе произошло возгорание после атаки украинского беспилотника. Об этом 20 марта сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

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«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ. Все оперативные службы находятся на месте», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что сотрудники администрации Энгельсского муниципального района дойдут до каждого гражданина, чье имущество пострадало.

Как сообщало ИА Регнум, два человека пострадали в Энгельсе в результате атаки беспилотников украинской армии в ночь на 20 марта. Над территорией Саратовской области за ночь сбито 54 дрона ВСУ. Бусаргин назвал эту атаку на Саратов и Энгельс самой массированной за всё время.