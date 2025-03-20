Москва, 20 марта, 2025, 09:02 — ИА Регнум. Россия не выгоняла со своего рынка никого из западных компаний, они покинули его сами. Об этом 20 марта заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Екатерина Штукина/РИА Новости Дмитрий Медведев

Политик напомнил, что в марте 2022 года он предупредил в соцсетях, что покидающим российский рынок будет сложно вернуться, несмотря на причины такого решения.

«Жизнь доказала правоту этих слов. Мы никого не выгоняли — они сами ушли. Кто-то под нажимом своих правительств, кто-то из страха, кто-то из солидарности с неонацистами», — процитировал Медведева ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин предупредил, что покинувшие российский рынок западные компании не смогут выкупить обратно свой бизнес в РФ за скромные деньги. Он также поручил правительству страны контролировать ситуацию и следить за подобными сделками.

Глава государства также отметил, что Москва уважает западные компании, которые сохранили на российском рынке свои технологии и персонал. Путин уточнил, что эти компании фактически продолжили работать в России под другим брендом.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин 18 марта указал на то, что многие освободившиеся после ухода зарубежных компаний с российского рынка ниши уже заняты отечественными производителями. Он также преложил создать в России механизм защиты отечественного бизнеса в случае возвращения зарубежных компаний.