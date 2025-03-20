Москва, 20 марта, 2025, 09:00 — ИА Регнум. В апреле текущего года россияне, которым в марте исполнится 80 лет, получат прибавку к пенсии в размере более чем 10 тыс. рублей. Об этом 20 марта рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По словам эксперта, которые привела «Газета.Ru», в эту сумму войдут дополнительная фиксированная выплата в размере 8907,70 рубля и компенсационная надбавка в размере 1314 рублей, которую выплачивают пенсионерам с января.

Балынин пояснил, что 79-летний россиянин, получавший в декабре 2024 года страховую пенсию 39 987 рублей, в апреле 2025 года получит 54 007,47 рубля. В эту сумму войдут страховая пенсия с учетом проведенных индексаций в январе и феврале в размере 43 785,77 рубля, а также указанные дополнительная фиксированная выплата и компенсационная выплата.

«В итоге сумма страховой пенсии у гражданина из рассмотренного примера в апреле 2025 года будет выше размера страховой пенсии в декабре 2024 года на 14 020,47 рубля, или на 26%», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта депутат Государственной думы Сергей Гаврилов (КПРФ) заявил, что россияне могут повысить свою пенсию. По его словам, это можно сделать с помощью контроля учета трудового стажа, выбора выгодного пенсионного фонда, использования срочных пенсионных выплат, а также перевода материнского капитала в накопительную пенсию.

Позднее в этот же день член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что российские власти в будущем вынуждены будут увеличить налоги и страховые взносы на пенсии россиян, если демографическая ситуация в стране не улучшится. Она уточнила, что сейчас на 75 млн человек трудоспособного населения приходится 42,8 млн пенсионеров, однако при снижении числа работников пенсионеров будет сложно содержать.