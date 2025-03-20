Саратов, 20 марта, 2025, 08:40 — ИА Регнум. В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс подверглись самой мощной за всё время атаке украинских дронов. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин.

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«Саратов и Энгельс сегодня подверглись самой массированной атаке БПЛА за всё время», — написал Бусаргин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в рамках ликвидации последствий атаки экстренные службы Саратовской области продолжают работать в усиленном режиме.

Городские власти фиксируют все повреждения гражданских объектов для принятия необходимых мер.

Как отметил губернатор, в Энгельсе повреждены 30 частных и дачных домов в нескольких садовых товариществах. Некоторые жители обратились за медицинской помощью.

«В целях безопасности из-за возгорания на территории аэродрома проводится эвакуация проживающих на территории близлежащих к объекту СНТ», — сообщил Бусаргин.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 марта российские силы противовоздушной обороны сбили 132 украинских беспилотника над семью регионами. Больше всего было сбито в Саратовской области — 54 дрона. Над Воронежской областью средства ПВО уничтожили 40 беспилотников, над Белгородской — 22.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар тремя БПЛА по нефтебазе на Кубани. Это произошло через несколько часов после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Российский лидер во время беседы поддержал инициативу Трампа о взаимном прекращении РФ и Украиной на 30 дней ударов по энергообъектам и отдал российским военным соответствующий приказ.