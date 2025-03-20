Лондон, 20 марта, 2025, 08:37 — ИА Регнум. Программист Габор Кабач скончался в Великобритании в возрасте 45 лет от редкой формы рака костей, известной как саркома Юинга, которая чаще всего поражает молодых пациентов. Об этом сообщило британское издание Independent.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Отмечается, что мужчина любил путешествия и пешие походы, и во время посещения Венгрии мать обратила внимание на уплотнение в области лопатки, затем местные врачи рекомендовали Кабачу обследоваться в Великобритании. После проведенного в 2022 году обследования у мужчины диагностировали саркому Юинга, которой каждый год заболевает около 90 пациентов, как правило, из числа не достигших возраста 20 лет.

Друг покойного Оливер Киркхэм рассказал, что эта новость повергла всех в глубокий шок. В ходе операции опухоль удалили, однако спустя год рак дал метастазы по всему организму и кости стали хрупкими. В декабре 2023 года врачи «дали» Габору полгода жизни, и он был переведен в хоспис. Мужчина скончался 2 мая 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 4 марта заявила об успешном завершении доклинических исследований онковакцины против колоректального рака. Она уточнила, что инициативе ФМБА приняли закон о применении персонализированных препаратов, и в этом году возможно применение вакцины против колоректального рака у пациентов.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко 1 февраля заявил, что в ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» в России удалось добиться прорывных результатов в онкологии. По его словам, уровень выявления злокачественных новообразований на ранних стадиях вырос до 61%, одногодичная летальность больных снизилась на 22%, а пятилетняя выживаемость выросла более чем на 10%.