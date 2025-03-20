Киев, 20 марта, 2025, 08:18 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с предложением президента США Дональда Трампа о прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры сторон украинского конфликта. Об этом 19 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Kirill Chubotin/Global Look Press Владимир Зеленский

«Зеленский согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам», — говорится в публикации.

По словам источников, глава киевского режима заявил об этом в ходе своего телефонного разговора с Трампом. Уточняется, что Вашингтон и Киев условились работать над продолжением расширения режима прекращения огня.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 18 марта президент России Владимир Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе телефонного разговора российский лидер подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию, однако подчеркнул, что нужно обязательно учитывать необходимость устранения первопричин конфликта на Украине и законные интересы РФ в сфере безопасности.

Путин также поддержал предложение главы Белого дома о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней и дал российским военным соответствующее распоряжение.

Минобороны РФ 19 марта сообщило об ударе украинских дронов по объекту российской энергетической инфраструктуры после достижения Путиным и Трампом договоренности о прекращении такого рода атак. Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее отметил, что киевскому режиму нельзя верить в вопросе договоренностей о прекращении огня.

В ночь на 20 марта российские силы противовоздушной обороны перехватили 132 украинских дрона над семью регионами России. Из этого числа 54 беспилотника нейтрализовали над Саратовской областью, 40 БПЛА — в небе над Воронежской областью, 22 — над Белгородской и девять — над Ростовской областью. Кроме того, по три дрона уничтожили в небе над Курской областью и Крымом, и еще один — над Липецкой областью.