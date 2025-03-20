Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Второй пострадавший в результате удара беспилотников украинских формирований на Саратовскую область обратился за медпомощью в Энгельсе. Об этом 20 марта сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

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«В больницу после атаки обратился еще один житель Энгельса. Медики оказывают ему необходимую помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Бусаргин также пообещал, что пострадавшие при ударе дронов социальные учреждения будут восстановлены в кратчайшие сроки.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 марта при атаке украинского БПЛА на Энгельсскую городскую клиническую больницу пострадал мирная жительница, которой оказали необходимую медицинскую помощь. Также при падении дрона получил повреждения частный дом в районе Соколовой горы.

Позднее в этот же день Бусаргин сообщил, что здания двух детских садов и школы были повреждены при атаке украинских дронов на Энгельс. Он уточнил, что в момент атаки детей в образовательных учреждениях не было.