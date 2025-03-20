Сана, 20 марта, 2025, 07:59 — ИА Регнум. Хуситское радикальное движение «Ансар Аллах» вновь атаковало авианосец ВМС США Harry Truman в Красном море, а также нанесло ракетный удар по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. С таким утверждением выступил военный представитель хуситов Яхья Сариа в своём Telegram-канале.

US Navy/Global Look Press Авианосец USS Harry S. Truman

«Ракетные силы провели качественную военную операцию по нанесению удара по аэропорту Бен-Гурион в оккупированном районе Яффо. Операция была проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» <…> успешно достигла своей цели», — заявил Сариа.

По его словам, радикальному движению также удалось атаковать американский авианосец USS Harry Truman, находящийся в Красном море, а также другие военные корабли ВМС США.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта США начали крупномасштабную операцию против хуситов, нанося удары по западной части Йемена. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что операция направлена на защиту американских судоходных, воздушных и военно-морских активов. В результате американских авиаударов по городу Саада на севере страны погибли четверо детей и женщина, еще десятки получили ранения.

На следующий день движение «Ансар Аллах» атаковало беспилотниками и ракетами авианосец США Harry Truman в Красном море. Хуситы сообщили, что это был ответ на удары военных США по Йемену и остановку гуманитарной помощи сектору Газа. Затем агентство Reuters заявило, что атака на американский авианосец не достигла цели. Отмечалось, что истребители F-16 и F-18 отразили нападение и сбили 11 беспилотников.

17 марта авианосец Harry Truman подвергся обстрелу хуситов второй раз. Сообщалось, что обстрел дронами, баллистическими и крылатыми ракетами длился несколько часов. 18 мартов хуситы в очередной раз заявили об атаке на этот авианосец.