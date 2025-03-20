Вашингтон, 20 марта, 2025, 08:07 — ИА Регнум. США нужно иметь дело с Россией, потому что у нее самая большая в мире и очень ценная территория. Об этом 19 марта заявил американский президент Дональд Трамп.

CNP/AdMedia/Global Look Press Дональд Трамп

«Нам следует иметь дело с Россией. У них на сегодняшний день крупнейший участок суши — больше, чем у Китая», — рассказал он в интервью порталу Breitbart.

Глава Белого дома отметил, что на территории России 11 часовых поясов, которые можно пересечь, пролетая над нею.

«У них очень ценная земля», — добавил Трамп.

По словам американского лидера, восстановление экономических связей США с Россией может ослабить ее связи с Китаем, однако это не главная цель Вашингтона.

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 19 марта рассказала, что Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости улучшения российско-американских отношений. По ее словам, также лидеры двух стран согласились с тем, что конфликт на Украине должен закончиться долгосрочным миром.

Вечером 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился около двух часов. Стороны обсудили ряд вопросов, включая урегулирование конфликта на Украине. По итогам беседы глава Белого дома допустил, что США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после перемирия на Украине.

Политолог Юрий Светов 19 марта заявил ИА Регнум, что суть состоявшихся телефонных переговоров между лидерами России и США заключается в продолжении диалога глав государств после шквала вранья и фейков о РФ в период правления экс-главы Белого дома Джо Байдена. По словам эксперта, разговор идет между лидерами двух крупнейших держав, а все остальные пытаются хоть как-то заполучить себе место за столом этих переговоров, но не получают желаемого результата.