Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2025, 07:43 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт у здания Приморской районной администрации в Мариуполе. Об этом утром 20 марта сообщила пресс-служба управления ФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

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«Управлением ФСБ России по ДНР с поличным задержан житель Мариуполя, причастный к подготовке совершения террористического акта в отношении представителей органов местной власти», — сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, задержанный для совершения теракта планировал установить самодельное взрывное устройство (СВУ) у Приморской районной администрации. Отмечается, что компоненты для СВУ подозреваемый взял из подготовленных тайников.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 222.1 и части 3 статьи 205.1 УК России «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Содействие террористического деятельности».

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) и директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подавляющая часть терактов, которые были предотвращены в РФ с начала 2025 года, готовилась по заданию Украины. Бортников уточнил, что всего за указанный период времени в России было предотвращено 23 террористических акта.

13 марта в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщили, что сотрудники спецслужбы предотвратили серию терактов через рассылку по почте парфюмерных наборов со взрывными устройствами по адресам в восьми российских регионах.

В ведомстве уточнили, что теракты планировали спецслужбы Украины в отношении военнослужащих Минобороны, принимающих участие в специальной военной операции, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО.

Опасные находки обезвредили. По заключению экспертов, взрывные устройства должны были сработать при открытии упаковки получателем. Отправителя посылок установили и задержали в Первоуральске Свердловской области. Им оказался россиянин, завербованный украинскими спецслужбами.