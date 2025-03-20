Лондон, 20 марта, 2025, 07:41 — ИА Регнум. Права независимо от США использовать свое ядерное оружие для сдерживания России намерена добиться Великобритания. Об этом 19 марта сообщает британский таблоид Daily Express.

Kin Cheung/AP/TASS

Отмечается, что в Лондоне обеспокоены возможной уязвимостью королевства из-за изменений в политике Белого дома. В Британии полагают, что это может создать трудности при принятии решения о применении ядерного оружия для сдерживания России.

Великобритания, в соответствии с планом непрерывного морского сдерживания (CASD), постоянно поддерживает в боевой готовности как минимум одну атомную подводную лодку.

«Как только ракеты оказываются на лодке, вопрос об их развертывании станет делом правительства Его Величества и никого больше — в этом нет никаких сомнений», — заявил высокопоставленный представителей британского ВМФ.

Однако в материале отмечается, что Великобритания разрабатывает и производит свои ядерные боеголовки и системы наведения, но для их доставки нужно использовать американские ракеты Trident II D5, которые арендуют у США. Между обеими странами действует двустороннее соглашение о взаимной обороне, которое позволяет передавать спецтехнологии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Великобритании подсчитали, какой ущерб может нанести Лондону ядерный удар российским ракетным комплексом стратегического назначения «Тополь». Отмечается, что при ядерном ударе боеголовкой «Тополя» мощностью 800 килотонн центральная часть столицы Британии будет полностью уничтожена.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 22 ноября призвал Запад серьёзно воспринимать обновление ядерной доктрины России и испытания российской гиперзвуковой баллистической ракетной системы средней дальности «Орешник».

Американский журнал Military Watch Magazine позже опубликовал материал о том, что испытания Россией «Орешника» показали уязвимость Великобритании к баллистическим ракетам.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 28 сентября назвал бессмысленными попытки воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Если ранее США и Британия рассчитывали победить РФ руками неонацистского киевского режима, то теперь они готовят Европу к самоубийственной авантюре против России, отметил Лавров.