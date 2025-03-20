Москва, 20 марта, 2025, 07:27 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) российской армии за ночь перехватили 132 украинских БПЛА над семью регионами РФ. Об этом утром 20 марта проинформировали в Министерстве обороны России.

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«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 132 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Там уточнили, что 54 беспилотника сбили над территорией Саратовской области, еще 40 БПЛА уничтожены над Воронежской областью, 22 беспилотника — над Белгородской и девять — над Ростовской областью. По три БПЛА сбили над Курской областью и Крымом, а также один был перехвачен над Липецкой областью.

Как передавало ИА Регнум, ранее главы ряда регионов сообщили об отражении атак украинских БПЛА. Так, средства ПВО за минувшую ночь отразили атаку украинских БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. Помимо этого, около 40 беспилотников были подавлены над Воронежской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В это же время при атаке БПЛА на Энгельс в Саратовской области пострадала женщина. Повреждения также получили больница и частный дом, два детских сада и школа. В момент атаки беспилотников детей в образовательных учреждениях не было. Среди сотрудники также пострадавших нет. Из-за атаки киевского режима занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим нанес удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Военное ведомство подчеркнуло, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.