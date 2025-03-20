Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2025, 07:10 — ИА Регнум. Здания двух детских садов и школы получили повреждения во время атаки вражеских беспилотников в городе Энгельсе Саратовской области. Об этом сообщил 20 марта губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

«В результате атаки БПЛА в Энгельсе также частично выбило окна в двух детских садах и школе», — написал глава региона.

Бусаргин уточнил, что, к счастью, в момент атаки беспилотников детей в образовательных учреждениях не было. Среди сотрудники также пострадавших нет.

Губернатор предупредил, что занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Бусаргин поставил перед местной администрацией и профильным министерством задачу оперативно оповестить родителей учащихся.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Энгельсе в результате атаки беспилотников украинской армии пострадала женщина, ей оказывается необходимая медпомощь. Кроме того, повреждения получила Энгельсская городская клиническая больница, а также частный дом.

Об отражении атак украинских БПЛА в ночь на 20 марта сообщили врио главы Ростовской области и губернатор Воронежской области. Так, средства ПВО за минувшую ночь отразили атаку украинских БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Над Воронежской областью перехвачено и ликвидировано средствами ПВО и РЭБ около 40 беспилотников ВСУ.

Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим нанес удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Военное ведомство подчеркнуло, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя удар ВСУ по нефтебазе, подчеркнул, что киевский режим знал о договоренности по взаимному прекращению ударов, но ничего не сделал, чтобы отменить эту атаку. Это подтверждает проблемы с договороспособностью украинской стороны и вызывает озабоченность.