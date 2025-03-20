Москва, 20 марта, 2025, 07:00 — ИА Регнум. В международных аэропортах Самары и Саратова введены временные ограничения на полеты воздушных судов. Об этом утром 20 марта сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Simon Belcher/Global Look Press

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Саратов (Гагарин; UWSG)», — написал представитель ведомства в Telegram-канале.

Кореняко подчеркнул, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы воздушных гаваней принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Как передавало ИА Регнум, ранее главы ряда регионов сообщили об отражении атак украинских БПЛА. Так, средства ПВО за минувшую ночь отразили атаку украинских БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. Помимо этого, около 40 беспилотников были подавлены над Воронежской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В это же время при атаке БПЛА на Энгельс в Саратовской области пострадала женщина. Повреждения также получили больница и частный дом.