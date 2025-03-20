Хабаровск, 20 марта, 2025, 06:54 — ИА Регнум. В Хабаровском крае суд приговорил к 13 годам колонии строгого режима подполковника запаса за государственную измену. Фигурант финансировал украинские формирования, сообщили 20 марта в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

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«Житель р. п. Заветы Ильича Хабаровского края, являясь гражданином России, подполковником запаса и противником проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации специальной военной операции, по договорённости с проживающей на Украине близкой родственницей, летом-осенью 2022 г. переводил ей денежные средства на Украину, из которых та по его указанию финансировала один из украинских фондов, закупавших вооружение, боеприпасы, предметы обмундирования бы и экипировки в интересах воинских подразделений Украины, непосредственно противостоящих России в военных действиях в период проведения СВО», — говорится в Telegram-канале судов общей юрисдикции Хабаровского края.

Отмечается, что фигурант вину свою признал. По его словам, он понимал, что действовал против безопасности России, а также тот факт, что его средства пойдут на приобретение оружия и боеприпасов для киевского режима и будут использованы против российских военных.

Помимо этого, суд установил вину подсудимого с помощью показаний свидетелей, которым он лично сообщал о финансировании украинских фондов для приобретения оружия военизированным формированиям Украины. Следствие также установило его вину посредством осмотра банковских и финансовых документов о переводах денег на Украину, а также осмотра его переписки в мобильном телефоне, в которой хранились квитанции о перечислениях средств на Украину.

Суд признал фигуранта виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена) и приговорил его к 13 годам лишения свободы со штрафом в размере триста тысяч рублей. Кроме этого, суд лишил виновного воинского звания «подполковник запаса». Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Как передавало ИА Регнум, 17 марта ФСБ сообщила о задержании жителя Херсонской области по подозрению в совершении государственной измены. По данным ФСБ, в октябре 2023 года мужчина передал через родственницу представителям украинских спецслужб информацию о дислокации военнослужащих воинской части армии России в Херсонской области.

14 марта передававшего украинским спецслужбам сведения о военных объектах жителя Иркутска приговорили к 14 годам лишения свободы. Мужчина собирал и передавал информацию о расположении стратегических объектов Минобороны, военкоматов и воинских частей.

Ранее в этот же день сотрудники ФСБ задержали жителя Керчи по подозрению в государственной измене. Отмечалось, что задержанный по заданию куратора из Главного управления разведки минобороны Украины собрал и передал сведения о состоянии объектов критической инфраструктуры региона.