В ночь на 20 марта Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали 132 беспилотниками семь российских регионов, сообщило Минобороны. Так, 54 вражеских дрона дежурными средствами ПВО уничтожены над территорией Саратовской области, 40 БПЛА — над территорией Воронежской, 22 — над территорией Белгородской, девять — над территорией Ростовской области, а также по три беспилотника сбиты над Курской областью и Крымом и один БПЛА — над территорией Липецкой области. Не обошлось без пострадавших. В Саратовской области, где от удара по Энгельсской городской клинической больнице №1 частично выбило окна, ранена женщина. Также за медицинской помощью обратился мужчина — житель Энгельса. О том, что в этом городе частично разрушены окна в двух детских садах и школе, а в в Саратове после падения обломков дрона повреждения получил частный дом в районе Соколовой горы, сообщил в Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин. Таким известием ознаменован новый, 1120-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Вместе с тем, по данным Telegram-канала SHOT, вражеские БПЛА пытались также совершить налёт на нефтеперерабатывающий завод в Энгельсе. Со ссылкой на очевидцев ресурс известил о звуках тревожной сирены, серии взрывов и возгорании, произошедших в районе 04:00 местного времени.

Преднамеренную атаку с применением БПЛА по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае киевский режим предпринял также ночью 19 марта, всего через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, где было принято решение о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

«Речь идёт об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», — подчеркнули в Минобороны.

О налёте БПЛА ВСУ сообщили в ряде других регионов. Так, около 40 беспилотных летательных аппаратов дежурными силами ПВО и средствами РЭБ уничтожены в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, заявил губернатор Александр Гусев. По его предварительным данным, жертв и разрушений нет.

С беспилотниками боролись и на севере Ростовской области, их уничтожили в Тарасовском и Миллеровском районах, отметил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.