Москва, 20 марта, 2025, 06:37 — ИА Регнум. Избранный канцлер Германии Фридрих Мерц производит «странное впечатление» на фоне политики Соединённых Штатов. Так прокомментировал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своём Telegram-канале выступление Мерца в бундестаге.

Olaf Kosinsky Фридрих Мерц

«На фоне политики США Мерц производит всё более странное впечатление. Он, видимо, понятия не имеет, что такое настоящая, а не выдуманная им война. Как и депутаты бундестага, которые ему дружно аплодируют», — написал Пушков под опубликованной видеозаписью выступления Мерца.

Сенатор предположил, что в ФРГ совсем забыли, что такое настоящая война, поэтому депутатам бундестага нужно посмотреть видеохронику Великой Отечественной войны и вспомнить об этом, а заодно и о преступлениях, которые совершил Третий рейх в России, а также о том, чем война закончилась для развязавшей её Германии.

«И самый важный вопрос: зачем Мерц говорит о «войне Путина против Европы»? Ответ очевиден: Мерц готовится воевать с Россией», — делает вывод Пушков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он не видит угрозы нападения России на какие-либо страны — члены НАТО.

14 января генсек НАТО Марк Рютте призвал страны ЕС готовиться к войне с Россией и наращивать расходы на оборону. По его мнению, в противном случае через пять лет европейцам якобы придется учить русский язык или переезжать в Новую Зеландию.

22 января еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что ЕС столкнулся с экзистенциальной угрозой, которая якобы исходит от России. Он призвал готовиться к войне в течение следующих пяти лет и мобилизовать все финансовые ресурсы для этого.

Президент России Владимир Путин в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Он отметил, что антироссийская пропаганда используется для оправдания гонки вооружений. Глава государства добавил, что ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы.