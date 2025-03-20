Воронеж, 20 марта, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Над Воронежской областью российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражена атака около 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 20 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор в Telegram-канале.

Отмечается, что в результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.

Как передавало ИА Регнум, об отражении атак украинских БПЛА сообщили врио главы Ростовской области и губернатор Воронежской области. Так, средства ПВО за минувшую ночь отразили атаку украинских БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

В это же время при атаке БПЛА на Энгельс в Саратовской области пострадала женщина. Повреждения также получили больница и частный дом.

Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим нанес удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Военное ведомство отметило, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.