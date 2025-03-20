Над Воронежской областью отразили атаку около 40 украинских беспилотников
Воронеж, 20 марта, 2025, 06:21 — ИА Регнум. Над Воронежской областью российскими силами противовоздушной обороны (ПВО) и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отражена атака около 40 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом утром 20 марта сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в трёх районах и двух городских округах Воронежской области, включая Воронеж, было обнаружено и уничтожено около 40 беспилотных летательных аппаратов», — написал губернатор в Telegram-канале.
Отмечается, что в результате атаки обошлось без пострадавших и разрушений на земле. Гусев подчеркнул, что опасность атаки беспилотников в области сохраняется.
Как передавало ИА Регнум, об отражении атак украинских БПЛА сообщили врио главы Ростовской области и губернатор Воронежской области. Так, средства ПВО за минувшую ночь отразили атаку украинских БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
В это же время при атаке БПЛА на Энгельс в Саратовской области пострадала женщина. Повреждения также получили больница и частный дом.
Днём ранее Минобороны РФ сообщило, что киевский режим нанес удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.
Военное ведомство отметило, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.