Ростов-на-Дону, 20 марта, 2025, 06:01 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 20 марта отразили атаку украинских беспилотников в Тарасовском и Миллеровском районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Mil.ru ПВО России

«Минувшей ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах», — написал Слюсарь в Telegram-канале.

В результате атаки беспилотников пострадавших и разрушений на земле нет, уточнил врио главы области.

Как передавало ИА Регнум, об отражении атак украинских БПЛА также сообщили губернаторы Саратовской и Воронежской областей. Так, над Воронежской областью за ночь уничтожили порядка 40 беспилотников. В это же время при атаке БПЛА на Энгельс в Саратовской области пострадала женщина. Повреждения также получили больница и частный дом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Министерство обороны РФ отметило, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.