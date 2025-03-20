Вашингтон, 20 марта, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку на столе у президента США за пульт запуска ядерного оружия, но она нужна для заказа диетической колы. В этом признался американский лидер Дональд Трамп 19 марта во время экскурсии с журналистом Fox News по рабочему кабинету.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп в Белом доме

В ходе беседы с главой Белого дома журналист спросила, где находится кнопка для вызова официанта с любимым напитком Трампа — диетической колой. В ответ президент США показал на небольшую прямоугольную панель посреди рабочего стола, на которой красовалась единственная красная кнопка.

«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это (для — ред.) ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — пояснил Трамп и показательно нажал на кнопку.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп в первый же день после возвращения в Белый дом вернул кнопку для заказа в Овальный кабинет его любимого напитка — диетической колы.

Экс-президент США Джозеф Байден после вступления в должность в январе 2021 года убрал функцию заказывать колу прямо из Овального кабинета.

При этом специальная кнопка для заказа напитков на рабочее место использовалась и до Трампа. В частности, кнопку в Овальном кабинете неоднократно использовал 44-й американский президент Барак Обама, чтобы угостить посетителей чаем.