Трамп показал красную кнопку на своём столе в Белом доме и нажал на неё
Трамп рассказал о функции большой красной кнопки в Овальном кабинете
Вашингтон, 20 марта, 2025, 06:00 — ИА Регнум. Посетители Овального кабинета в Белом доме принимают кнопку на столе у президента США за пульт запуска ядерного оружия, но она нужна для заказа диетической колы. В этом признался американский лидер Дональд Трамп 19 марта во время экскурсии с журналистом Fox News по рабочему кабинету.
В ходе беседы с главой Белого дома журналист спросила, где находится кнопка для вызова официанта с любимым напитком Трампа — диетической колой. В ответ президент США показал на небольшую прямоугольную панель посреди рабочего стола, на которой красовалась единственная красная кнопка.
«Она прямо здесь. Каждый думает, что она ядерная. Все думают, что это (для — ред.) ядерного оружия… Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — пояснил Трамп и показательно нажал на кнопку.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп в первый же день после возвращения в Белый дом вернул кнопку для заказа в Овальный кабинет его любимого напитка — диетической колы.
Экс-президент США Джозеф Байден после вступления в должность в январе 2021 года убрал функцию заказывать колу прямо из Овального кабинета.
При этом специальная кнопка для заказа напитков на рабочее место использовалась и до Трампа. В частности, кнопку в Овальном кабинете неоднократно использовал 44-й американский президент Барак Обама, чтобы угостить посетителей чаем.