В Энгельсе в результате атаки украинского БПЛА пострадала женщина
Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2025, 05:50 — ИА Регнум. В Энгельсской городской клинической больнице в результате атаки украинского беспилотника выбиты стекла, пострадала женщина. Об этом утром 20 марта сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.
Помимо этого, при падении обломков сбитого БПЛА повредился частный дом в районе Соколовой горы. Там обошлось без пострадавших.
В связи с атакой киевского режима занятия в школах Энгельса в четверг, 20 марта, пройдут дистанционно, сообщил Бусаргин.
Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.
Министерство обороны РФ отметило, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.