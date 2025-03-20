Энгельс, Саратовская область, 20 марта, 2025, 05:50 — ИА Регнум. В Энгельсской городской клинической больнице в результате атаки украинского беспилотника выбиты стекла, пострадала женщина. Об этом утром 20 марта сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В результате атаки БПЛА частично были выбиты окна в Энгельсской городской клинической больнице № 1. Пострадала женщина, сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал глава региона в Telegram-канале.

Помимо этого, при падении обломков сбитого БПЛА повредился частный дом в районе Соколовой горы. Там обошлось без пострадавших.

В связи с атакой киевского режима занятия в школах Энгельса в четверг, 20 марта, пройдут дистанционно, сообщил Бусаргин.

Как передавало ИА Регнум, Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар тремя беспилотниками по нефтебазе возле станицы Кавказской Краснодарского края в ночь на 19 марта, через несколько часов после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Атака привела к разгерметизации резервуара с нефтью и сильному пожару. Станцию пришлось вывести из эксплуатации.

Министерство обороны РФ отметило, что Путин в разговоре с Трампом поддержал идею о приостановке на 30 дней ударов между РФ и Украиной по энергообъектам и сразу отдал соответствующий приказ. К тому времени ВС России запустили семь БПЛА для ударов по энергетической инфраструктуре, связанной с украинским ВПК, и российская сторона сбила их для выполнения распоряжения. Но Киев на ответный шаг не пошел.