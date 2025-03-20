Вашингтон, 20 марта, 2025, 05:38 — ИА Регнум. Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск поздравил основателя Telegram Павла Дурова с новым достижением — число активных пользователей мессенджера превысило отметку 1 миллиард в месяц. Свой комментарий Маск опубликовал 19 марта на своей странице в соцсети X.

Daniel Oberhaus Илон Маск

«Поздравляю!» — так прокомментировал Маск публикацию Дурова, где тот сообщил о новом достижении.

Это уже второй раз, когда Маск положительно отзывается о детище Дурова. В декабре 2024 года владелец соцсети X похвалил основателя Telegram после новости о том, что мессенджер впервые вышел в прибыль.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил Дуров, количество активных пользователей Telegram превысило 1 миллиард в месяц, при этом выросла и вовлечённость пользователей. Как уточнил Дуров, в среднем, пользователь заходит в мессенджер 21 раз в день и тратит на него 41 минуту в сутки.

Таким образом, Telegram стал вторым по популярности мессенджером в мире.

В декабре прошлого года, Дуров сообщил, что Telegram начал приносить прибыль спустя три года с начала программы монетизации. При этом общая выручка мессенджера в 2024 году превысила 1 млрд долларов.