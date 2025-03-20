Вашингтон, 20 марта, 2025, 05:25 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 20 марта подпишет указ о расформировании министерства образования. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

Niall Carson/Global Look Press

Неназванные чиновники сообщили телеканалу, что Трамп намерен подписать указ в четверг днем на мероприятии ​​в Белом доме, на которое приглашены губернаторы-республиканцы, должностные лица штатов в сфере образования и школьники.

Ранее представитель Белого дома Харрисон Филдс отмечал, что указ Трампа о расширении образовательных возможностей предоставит родителям, штатам и сообществам возможность взять под контроль и улучшить результаты всех учащихся. По его словам, для полного расформирования ведомства потребуется принятие закона конгрессом. В связи с этим американский лидер поручит министру образования Линде Макмэхон предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию министерства образования и возвращения полномочий в сфере образования штатам.

Перед этим министерство сократит 50% персонала, в результате чего будет уволено около 1300 сотрудников, отметил телеканал CNN.

Как передавало ИА Регнум, 9 марта Трамп заявил, что образование в Соединенных Штатах Америки и министерство образования страны являются худшими в мире. Он подчеркнул, что штаты справятся с управлением школами ничуть не хуже лучших образовательных ведомств во всём мире.

До этого, 5 марта, источники газеты The Wall Street Journal уточнили, что часть функций ведомства после ожидаемого упразднения может перейти к минфину, минторгу или администрации малого бизнеса.