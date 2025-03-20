Орбан предсказал развал Европы, если у власти останутся либералы
Будапешт, 20 марта, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о скором развале Евросоюза, в случае если у власти в Брюсселе останутся либералы. Соответствующее заявление глава венгерского правительства сделал 19 марта на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии и лидеру партии «Лига» Маттео Сальвини за защиту Европы от нелегальной миграции.
«Прогрессисты захватили власть, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Я убежден, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое руководство, новое патриотическое руководство, которое заботится не о собственной власти, а укрепляет Европу наций», — отметил Орбан.
По мнению венгерского премьера, важнейшая общая задача для стран Евросоюза состоит в восстановлении Европы наций и возвращении прав, которые в последние годы незаконно отняли у европейских народов.
Кроме того, по мнению Орбана, из Еврокомиссии нужно удалить сеть агентов, которые финансируются фондом миллиардера Джорджа Сороса и которые вмешиваются в дела других стран, а из Европарламента — коррумпированных лоббистов.
«Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в Америке», — резюмировал Орбан.
Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Венгрии Орбан 15 марта опубликовал в соцсетях список требований Будапешта к властям Евросоюза. В списке требований — создание «Европы наций», равенство всех стран — членов ЕС перед законом, восстановление незаконно отнятых у стран — членов ЕС полномочий, обеспечение права вето правительств стран — членов ЕС при принятии общих решений, а также другие требования.
В марте Венгрия, в отличие от других стран — членов ЕС, не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Представители Будапешта проголосовали против предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы и расширения помощи Украине на общую сумму 800 млрд евро.
Кроме того, Орбан пообещал выступить против ускоренного приема Украины в Европейский союз на следующем саммите.