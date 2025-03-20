Будапешт, 20 марта, 2025, 05:12 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил о скором развале Евросоюза, в случае если у власти в Брюсселе останутся либералы. Соответствующее заявление глава венгерского правительства сделал 19 марта на церемонии вручения премии Яноша Хуньяди вице-премьеру Италии и лидеру партии «Лига» Маттео Сальвини за защиту Европы от нелегальной миграции.

Иван Шилов ИА Регнум Виктор Орбан

«Прогрессисты захватили власть, сегодня они правят Брюсселем. Если мы этого не изменим, Европа скоро развалится на наших глазах. Я убежден, что брюссельская либеральная элита не может остаться на месте. Европе нужно новое руководство, новое патриотическое руководство, которое заботится не о собственной власти, а укрепляет Европу наций», — отметил Орбан.

По мнению венгерского премьера, важнейшая общая задача для стран Евросоюза состоит в восстановлении Европы наций и возвращении прав, которые в последние годы незаконно отняли у европейских народов.

Кроме того, по мнению Орбана, из Еврокомиссии нужно удалить сеть агентов, которые финансируются фондом миллиардера Джорджа Сороса и которые вмешиваются в дела других стран, а из Европарламента — коррумпированных лоббистов.

«Нам здесь, в Брюсселе, понадобится чистка, которую наши друзья проводят в Америке», — резюмировал Орбан.

Ранее ИА Регнум сообщало, что премьер-министр Венгрии Орбан 15 марта опубликовал в соцсетях список требований Будапешта к властям Евросоюза. В списке требований — создание «Европы наций», равенство всех стран — членов ЕС перед законом, восстановление незаконно отнятых у стран — членов ЕС полномочий, обеспечение права вето правительств стран — членов ЕС при принятии общих решений, а также другие требования.

В марте Венгрия, в отличие от других стран — членов ЕС, не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. Представители Будапешта проголосовали против предложенного Еврокомиссией плана милитаризации Европы и расширения помощи Украине на общую сумму 800 млрд евро.

Кроме того, Орбан пообещал выступить против ускоренного приема Украины в Европейский союз на следующем саммите.