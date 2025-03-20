Вашингтон, 20 марта, 2025, 04:45 — ИА Регнум. Дата встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина пока не определена. Об этом 19 марта заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью Salem News Channel.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина

«Я думаю, что эта встреча в конце концов состоится. Пока она не запланирована. Я думаю, что это время придет», — уточнил глава Госдепартамента, отвечая на вопрос о возможной встрече лидеров США и Китая.

При этом сам американский лидер в интервью телеканалу Fox News отметил, что он не возражает против возможной встречи с Си Цзиньпином в июне. Трамп добавил, что раньше июня наступит второе апреля, когда Вашингтон введёт новые пошлины на большую часть импортируемых товаров, включая китайские.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп 3 марта удвоил пошлины на товары из Китая — с 10 до 20%. В указе главы государства уточнялось, что решение было принято в связи с «неспособностью правительства КНР принять меры по сдерживанию потока синтетических опиоидов», включая фентанил, в США. На следующий день в минкоммерции КНР заявили, что китайские власти примут ответные меры на вводимые Вашингтоном пошлины. Подчёркивалось строгое соблюдение Китаем политики по борьбе с наркотиками. Власти Китая для защиты национальной безопасности внесли 15 американских компаний в список экспортного контроля товаров двойного назначения.

В посольстве КНР в Вашингтоне прокомментировали введение пошлин, отметив, что Китай будет стоять до конца в торговой, тарифной или любой другой войне с США. В диппредставительстве призвали Вашингтон начать конструктивный диалог с Пекином.