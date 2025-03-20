Будапешт, 20 марта, 2025, 04:27 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал выступить против ускоренного приема Украины в Европейский союз на следующем саммите.

Ricardo Rubio/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

"В Евросоюз можно принимать новые страны, если это поддержат все государства-члены. А мы это не поддерживаем. И я заблокирую соответствующие предложения", — заявил Орбан.

По его словам, в случае, если страны ЕС примут решение о принятии Украины, то он попросит венгров "воспрепятствовать этому". Глава венгерского правительства также заявил, что вступление Украины в сообщество может обойтись в 1 200 евро каждой семье в Венгрии. Орбан напомнил, что в Венгрии в данный момент проходит референдум, в рамках которого венгры решат, давать согласие на вступление Украины в ЕС или нет. В связи с этим он призвал лидеров ЕС не формировать позицию по данному вопросу, пока не будет известно мнение венгров.

Помимо этого, глава венгерского правительства выступил против общего кредита для перевооружения стран Европейского союза.

"Мы не хотим ни с кем ввязываться в совместный долг", — пояснил Орбан.

Как передавало ИА Регнум, ранее Орбан заявил, что Брюссель пообещал Украине принять её в состав ЕС, если она продолжит воевать с Россией. Премьер Венгрии уверен, что поспешное членство Украины в ЕС нанесёт вред объединению в таких областях, как экономика, рынок труда, здравоохранение, общественная безопасность, охрана границ и национальная оборона. По его словам, это разрушит весь Евросоюз.

Вместе с этим Венгрия стала единственной из стран — членов ЕС, которая не поддержала итоговый документ внеочередного саммита по ситуации на Украине. План милитаризации Европы (ReArm EU) и расширения помощи Украине на общую сумму €800 млрд, предложенный Еврокомиссией, поддержали 26 стран из 27. Лидеры ЕС намерены продолжить обсуждение темы на саммитах в марте и июне.

Орбан после завершения внеочередного саммита ЕС заявил, что перед тем, как принять решение о финансовой поддержке Киева со стороны европейского сообщества, Будапешт проведет опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что подобное решение нельзя принимать «через головы людей».