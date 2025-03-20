Вашингтон, 20 марта, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Власти США считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Об этом 19 марта заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди в интервью телеканалу Fox News.

David van der Mark Логотип Tesla

«Мы считаем, что эти акты являются организованными. Не отдельные лица по всей стране делают это самостоятельно. Их мишенями являются владельцы Tesla, дилеры Tesla и Илон Маск, который пытается спасти нашу страну», — пояснила Бонди.

Генпрокурор отметила, что власти США уже предъявили обвинения нескольким лицам, замешанным в подобных инцидентах. Обвиняемым грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения. Бонди подчеркнула, что расследования продолжаются, власти планируют привлечь к ответственности ещё больше фигурантов, терпеть вандализм никто не будет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск назвал терроризмом поджоги автомобилей и дилерских центров Tesla по всей стране.

В феврале неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салем в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Илону Маску. Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции и ФБР.

В Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.