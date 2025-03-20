Генпрокурор США назвала организованными акты вандализма против Tesla
Вашингтон, 20 марта, 2025, 03:53 — ИА Регнум. Власти США считают спланированными акты вандализма по отношению к автовладельцам и дилерским центрам марки Tesla, а также преследование американского бизнесмена и главы департамента государственной эффективности (DOGE) Илона Маска. Об этом 19 марта заявила генеральный прокурор страны Памела Бонди в интервью телеканалу Fox News.
«Мы считаем, что эти акты являются организованными. Не отдельные лица по всей стране делают это самостоятельно. Их мишенями являются владельцы Tesla, дилеры Tesla и Илон Маск, который пытается спасти нашу страну», — пояснила Бонди.
Генпрокурор отметила, что власти США уже предъявили обвинения нескольким лицам, замешанным в подобных инцидентах. Обвиняемым грозит от 5 до 20 лет тюремного заключения. Бонди подчеркнула, что расследования продолжаются, власти планируют привлечь к ответственности ещё больше фигурантов, терпеть вандализм никто не будет.
Ранее ИА Регнум сообщало, что Илон Маск назвал терроризмом поджоги автомобилей и дилерских центров Tesla по всей стране.
В феврале неизвестные злоумышленники обстреляли автосалон Tesla в городе Салем в американском штате Орегон и оставили послание с угрозами Илону Маску. Расследованием произошедшего занимаются сотрудники полиции и ФБР.
В Лас-Вегасе у 64-этажного отеля Trump International Hotel, который частично принадлежит президенту США Дональду Трампу, 1 января взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. В результате погиб водитель автомобиля, семь человек получили ранения. В пикапе полицейские обнаружили канистры с бензином и пиротехнику.