Вашингтон, 20 марта, 2025, 03:47 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не обсуждает возможность передачи АЭС на Украине под американский контроль. Об этом 19 марта сообщил глава минэнерго США Крис Райт во время общения с журналистами.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press Хмельницкая АЭС. 2023 год

До этого Трамп провел встречу с рядом глав энергетических компаний. На встрече также присутствовали помощники Трампа и Райт.

«Сегодня это не обсуждалось», — ответил глава ведомства на вопрос о том, обсуждалась ли тема передачи украинских АЭС во владение США.

Вместе с этим Райт заявил, что руководство США не видит никаких проблем в передаче управления АЭС со стороны Украины, если это будет полезным для урегулирования конфликта. При этом Райт подчеркнул, что при установлении контроля над станциями не потребуется участия американских военных.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение Соединенных Штатов Америки. По ее словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Ранее в этот же день Трамп и Зеленский поговорили по телефону. Американский лидер после этого сообщил, что они в ходе беседы обсуждали его контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.