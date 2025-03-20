Париж, 20 марта, 2025, 03:18 — ИА Регнум. Во Франции как минимум 36 человек пострадали в результате столкновения четырех автобусов, перевозивших военных. Об этом 20 марта сообщил телеканал TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в департаменте Ивелин столичного региона Франции — на трассе A13 в 46 км к югу от Парижа. Автобусы перевозили курсантов, принимавших участие в семинаре высших военных школ. По предварительным данным, в колонну автобусов попытался встроиться легковой автомобиль, один автобус резко затормозил, все остальные врезались в него.

«Столкнулись четыре автобуса национальной жандармерии, перевозившие в общей сложности около 120 военнослужащих», — уточняется в сообщении префектуры департамента.

Всего пострадали 36 человек, из них 35 получили лёгкие травмы, один пострадавший госпитализирован, но его жизнь вне опасности. На место происшествия прибыли более 40 сотрудников спасательной службы, на время устранения последствий ДТП перекрыли несколько полос автомагистрали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в дорожной аварии на севере Нового Южного Уэльса в Австралии пострадали 36 военнослужащих. По словам главы правительства штата Новый Южный Уэльс Криса Миннса, военные ехали на помощь жителям, пострадавшим от наводнения, вызванного тропическим циклоном «Альфред».

Ещё одна крупная дорожная авария произошла в начале марте на трассе между городами Уюни и Колчан в Боливии. Автобус выехал на полосу встречного движения. Произошло лобовое столкновение с другим автобусом. В результате погибли 37 человек и пострадали не менее 30 человек.