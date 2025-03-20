Белград, 20 марта, 2025, 03:10 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку, если будет доказан факт применения полицейскими «звуковой пушки» во время акций протеста в Белграде 15 марта.

IMAGO/Vlado Kos/Global Look Press Акции протеста в Белграде

«Если наши органы правопорядка действительно использовали звуковую пушку каким бы то ни было образом, я больше не президент», — заявил Вучич во время пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, все имеющиеся доказательства говорят о том, что данное средство не применялось против демонстрантов. Об этом заявляют американские, европейские и другие специалисты, отметил Вучич.

Сербский лидер добавил, что ему не нужен никакой иммунитет и он не собирается на него ссылаться, так как не считает, что нарушил закон.

Как передавало ИА Регнум, протесты в Сербии регулярно проходят после 1 ноября, когда при обрушении навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад погибли 15 человек. Оппозиционные силы требуют наказать виновных.

После протестов, прошедших 15 марта в сербской столице, оппозиционный лидер Мирослав Алексич заявил, что против участников митинга в Белграде применили «звуковую пушку». Агентство безопасности и информации Сербии назвало эти слова бесстыдной ложью. Ведомство отметило, что у силовиков никогда не было подобного оборудования. Помимо этого, премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград согласен допустить спецслужбы России и США к расследованию слухов о применении «звуковой пушки».

В свою очередь Вучич пояснил, что на снимках, которые называют доказательством применения акустического спецсредства, на самом деле полицейский держит антидроновое ружье. Глава республики также указал на то, что в больницах нет пострадавших от «звуковой пушки».

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, комментируя последний протестный митинг в Белграде, подчеркнул, что власти республики сохранили спокойствие в ходе этой акции. Это позволило предотвратить гражданскую войну.