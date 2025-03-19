Вашингтон, 20 марта, 2025, 02:39 — ИА Регнум. Руководство США не видит проблемы в возможной передаче украинских АЭС под американское управление. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

Дьяков Владимир Леонидович Ровенская АЭС. Украина

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями», — заявил Райт в эфире телеканала Fox News.

Он отметил, что США не видит никаких проблем в передаче управления АЭС со стороны Украины, если это будет полезным для урегулирования конфликта. При этом Райт подчеркнул, что при установлении контроля за АЭС не потребуется участия американских военных.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение Соединенных Штатов Америки. По ее словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Трамп и Зеленский поговорили по телефону 19 марта. Американский лидер после этого сообщил, что они в ходе беседы обсуждали его контакт с президентом РФ Владимиром Путиным.

Путин и Трамп созвонились днем ранее. Российский лидер назвал ключевым условием недопущения эскалации украинского конфликта полное прекращение иностранной военной помощи Киеву. Президент РФ также поддержал инициативу Трампа о приостановке на 30 дней ударов между Россией и Украиной по энергетической инфраструктуре. Путин сразу же распорядился, чтобы в ВС РФ прекратили подобные атаки. Тем не менее в ночь на 19 марта ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Краснодарском крае. Это привело к сильному пожару на объекте.