Газа, Палестина, 20 марта, 2025, 02:28 — ИА Регнум. Народ Палестины останется на своей земле, он готов переселиться только в Иерусалим. Соответствующее заявление сделало 20 марта движение ХАМАС.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Наш палестинский народ останется стойким на своей земле, борясь за свои права, и сведет на нет все попытки принудительного или добровольного переселения. Мы заявляем ясно: «Переселение может быть только в Иерусалим», — указано в заявлении палестинского движения.

Также член политического руководства ХАМАС в Ливане Бассам Халяф уточнил, что движение не пойдёт на компромисс с Израилем в переговорах по сектору Газа.

Ранее ИА Регнум сообщало, что израильские военные 19 марта начали наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между севером и югом анклава.

В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против палестинского движения ХАМАС в Газе. ЦАХАЛ нанесла массированные удары по объектам ХАМАС в анклаве. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, при ударах Израиля погибли 412 человек. Среди погибших — премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

В свою очередь в Белом доме заявили, что руководство Израиля заранее проинформировало администрацию президента США Дональда Трампа о предстоящих ударах. Администрация Трампа подчеркнула, что ХАМАС, хуситы, Иран и все, кто стремится терроризировать не только Израиль, но и США, «заплатят за свои действия».

4 февраля Трамп заявил, что инфраструктуру Газы нужно полностью снести, переселив жителей палестинского анклава в Иорданию, Египет или другие страны. Он предложил найти для палестинцев «хорошее место», построить там дома и переселить туда людей, а в Газе сделать «ближневосточную Ривьеру для всего мира».

Против инициатив Трампа выступили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а также главы МИД Египта, Иордании, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара. Россия не поддерживает идею Трампа выселить жителей Газы с их земель, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.