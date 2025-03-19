Москва, 20 марта, 2025, 02:08 — ИА Регнум. Тайный инвестор во вторник, 18 марта, дважды обрушил индекс Мосбиржи во время телефонных переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет РБК.

Bulkin Sergey/Global Look Press Мосбиржа

Отмечается, что индекс Мосбиржи падал более чем на 1% в течение этого дня дважды — в 18:17 и 19:45 мск. Так, в первый раз он упал до уровня 3227,47 пункта, тем самым потеряв весь рост, связанный с ожиданиями от переговоров. Второе падение произошло сразу после окончания переговоров двух лидеров.

Вместе с этим в материале говорится, что эксперты зафиксировали значительные продажи по основным ликвидным бумагам. Результатом этого стало падение стоимости акций разных компаний на 6–10%. При этом объем совершенных сделок в отдельных бумагах в этот день превысил обычные показатели почти в 10 раз.

По мнению аналитиков, Мосбиржу обрушил неизвестный крупный инвестор или инвестфонд.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Российский президент поддержал идею о перемирии, но отметил необходимость устранения главных причин конфликта и учета законных интересов РФ в области безопасности.

До этого, 21 февраля, агентство Bloomberg отмечало, что на фоне изменений политического курса США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту для развивающихся рынков. Так, по данным агентства и ЦБ России, с начала 2025 года национальная валюта России укрепилась по отношению к доллару США на 13%.

Позже председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что колебания курса национальной валюты — это временное явление, вызванное санкционным давлением и иными внешними факторами. Она уточнила, что, несмотря на изменение структуры торгов и валютного рынка, ключевой задачей регулирующего органа остается прозрачная демонстрация функционирования рынка для всех участников.