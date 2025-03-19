Вашингтон, 20 марта, 2025, 01:57 — ИА Регнум. Администрация экс-президента США Джозефа Байдена перед своим уходом убила около восьми миллионов кур по всей стране, и это спровоцировало дефицит яиц и рост цен на них. Такое заявление сделала 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в социальной сети Х.

unserekleinemaus Курица

Левитт привела данные за последние несколько месяцев по птице, отбракованной в связи с заражением птичьим гриппом. На графике можно заметить, что за несколько дней до инаугурации президента США Дональда Трампа количество отбракованных куриц резко возросло.

«Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 миллионов кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен», — написала Левитт под графиком.

Пресс-секретарь Белого дома назвала дефицит яиц в США «яичным кризисом Байдена» и подчеркнула, что Трамп совместно с министром сельского хозяйства страны Брук Роллинз работает над решением возникшей проблемы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Финляндия отказалась поставлять в США куриные яйца, так как дефицит этого продукта является и европейской проблемой.

14 января телеканал CNN информировал о начале в США острого дефицита куриных яиц из-за эпидемии птичьего гриппа H5N1. Только за ноябрь и декабрь 2024 года от болезни погибли свыше 17 млн несушек. По мнению телеканала, причиной распространения гриппа могли стать ураганы, так как из-за них изменился маршрут миграции диких птиц.

По состоянию на 28 февраля 2025 года, согласно данным министерства сельского хозяйства США, дюжина крупных яиц стоила в среднем $8,41, что являлось рекордно высокой ценой. Рост составил более 200% по сравнению с ценами годом ранее. На фоне скачка цен на яйца инициировали антимонопольное расследование.