Оренбург, 20 марта, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Правительство Оренбургской области прокомментировало сообщения о возможном переводе губернатора региона Дениса Паслера на должность главы Свердловской области.

Zaksob.ru Денис Паслер

Ранее РБК написало со ссылкой на источники, что Кремль обсуждает перевод Паслера в Свердловскую область. Также утверждалось, что одновременно ведется обсуждение отставки главы Свердловской области Евгения Куйвашева.

«Губернатор работает в регионе. Его график распланирован на несколько недель вперед. Сегодня, например, губернатор принял участие в заседании законодательного собрания и коллегии казначейства», — приводит «РИА Новости» слова представителя правительства Оренбургской области.

В правительстве региона также уточнили, что 20 марта состоится очередное заседание, а также ряд других деловых встреч и мероприятий. При этом там отметили, что слухи о переводе губернатора за шесть лет его работы возникали неоднократно.

23 января президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре и контрольному управлению администрации главы государства проверить работу Минстроя РФ и губернатора Паслера по борьбе с паводками. Он отметил, что дело не в недоверии, а в том, что информация должна поступать из разных источников.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин подписал указ о назначении экс-главы правительства Запорожской области Ирины Гехт врио губернатора Ненецкого автономного округа. В указе отмечалось, что Путин поручил Гехт возглавить регион в связи с тем, что губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный подал заявление об отставке. Бездудный 18 марта сообщил, что уходит с поста губернатора на новую работу. Он подчеркнул, что в течение шести лет нахождения в этой должности он в первую очередь заботился о жителях региона и стремился многое сделать для его развития.