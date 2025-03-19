Вашингтон, 20 марта, 2025, 01:03 — ИА Регнум. Отставки судьи, блокировавшего исполнение указа о принудительной депортации преступников-нелегалов, намерен добиться президент США Дональд Трамп. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп, Trump Tower

«Президент ясно дал понять, он считает, что этого судью нужно отправить в отставку. Он сказал, что уважает председателя Верховного суда и ждет от инстанции реакции на действия этих судей, которые подрывают авторитет своей ветви власти у нас», — пояснила Левитт.

Как отметила представитель Белого дома, две трети судебных запретов в отношении решений президента в этом столетии касались именно указов Трампа, из них 92% запретов выносились судьями, которых назначили демократы. По словам Левитт, таким образом демократы, которым не нравится действующий американский лидер, пытаются замедлить реализацию его повестки.

Таким образом Левитт ответила на вопрос связанный с судебным предписанием, временно блокирующим исполнение некоторых положений указа о депортации нелегалов, до завершения разбирательства по вопросу законности таких действий. Белый дом настаивает, что судебными запретами президентских указов судьи фактически ставят себя выше президента, избранного народом. По мнению администрации Белого дома, все ветви власти должны быть равноценны, а окружные судьи не вправе выносить решения, по своей значимости сильнее президентских.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 16 марта суд округа Колумбия постановил прекратить массовую высылку мигрантов из США и вернуть в страну все рейсы с депортированными иностранцами. Уточняется, что запрет на высылку мигрантов носит временный характер, а именно 14 дней, пока суд не определит юридическую обоснованность применения Трампом вышеуказанного закона.

Глава министерства внутренней безопасности США Кристи Ноэм 9 февраля сообщила, что американская администрация стремится депортировать из страны в кратчайшие сроки нелегальных мигрантов с криминальным прошлым, временно размещённых на военной базе Гуантанамо. Процесс депортации ускорен, чтобы люди не ожидали высылки неделями или даже месяцами, сроки во многом будут зависеть от готовности стран происхождения или третьих стран принять депортируемых лиц.

Во время президентской гонки Трамп также пообещал, что закроет южную границу США и остановит поток мигрантов из Мексики. 22 января по указу Трампа был приостановлен въезд мигрантов через южную границу США. Пентагон также сообщил об отправке на границу с Мексикой около 1,5 тыс. военных.