Москва, 20 марта, 2025, 00:59 — ИА Регнум. Нелегитимность главы киевского режима Владимира Зеленского является одним из факторов, которые усложняют процесс мирного урегулирования ситуации на Украине. Такое мнение 19 марта выразил журналистам секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу

«У Украины главная трудность — это конституция. У них в конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — отметил Шойгу.

Вместе с этим Шойгу напомнил о указе Зеленского, который запрещает вести какие-либо переговоры с российской стороной. Секретарь Совбеза РФ отметил, что для полноценного урегулирования украинского конфликта необходимо решить эти вопросы.

Как передавало ИА Регнум, срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Он отменил очередные выборы главы государства, сославшись на военное положение в стране.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что конституция Украины не предусматривает продления полномочий президента ни при каких случаях. Легитимным органом власти в этой стране осталась Верховная рада, но при нелегитимности первого лица государства остальные органы власти лишаются своей правомочности, добавил российский лидер.

Президент США Дональд Трамп в феврале 2025 года заявил, что на Украине необходимо провести президентские выборы. Он также отметил низкий рейтинг Зеленского — на уровне 4%. Этот вопрос беспокоит многие государства, подчеркнул американский лидер.