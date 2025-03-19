Москва, 19 марта, 2025, 23:59 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё один пострадал в результате пожара в хостеле на востоке Москвы. Об этом 19 марта сообщили экстренные службы города.

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Уточняется, что возгорание произошло вечером в трёхэтажном здании хостела на Амурской улице. Очевидцы рассказали о пожаре и сильном задымлении на втором этаже. Площадь пожара составила около 20 кв. метров, прибывшие на место происшествия спасатели локализовали возгорание.

Из здания самостоятельно вышли 12 человек, трое оказались заблокированы. В результате пожара погиб один человек, ещё один обратился за медицинской помощью. В данный момент ликвидировано открытое горение, продолжается проверка помещений.

Причины возгорания устанавливаются. В качестве основных версий рассматриваются короткое замыкание и неосторожное обращение с огнëм.

Ранее ИА Регнум сообщало, что пожар в хостеле под Истрой, унёсший жизни восьми человек, вспыхнул из-за неисправной электросети. В МЧС Московской области напомнили о недопустимости использования повреждённых электроприборов, призвали граждан установить сетевой фильтр и дымовой пожарный извещатель, а также отключать приборы от сети при уходе из дома.

Пожар на территории СНТ «Снегирь» близ деревни Падиково в Истринском городском округе вспыхнул около 04:00 мск. Загорелся трёхэтажный дом общей площадью 250 кв. метров. Тела шести человек спасатели обнаружили в ходе тушения, позже нашли ещё двоих погибших.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Правоохранители задержали для допроса арендатора дома, 24-летнего гражданина Узбекистана, который тайком поселил там нелегальных мигрантов.