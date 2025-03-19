Щелковский район, Московская область, 19 марта, 2025, 23:52 — ИА Регнум. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлился самолет с 175 российскими военными, вернувшимися из украинского плена. Об этом сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ

«Радость. Гордость за страну. Спасибо России, что не забывают своих воинов. <…> Я дома!» — отметил вернувшийся из плена военный с позывным Скобарь.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 175 на 175. Российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказали психологическую и медицинскую помощь и предоставили возможность связаться с родственниками. По возвращении в Россию их направят для лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны.

Кроме того, российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

18 марта президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом уведомил о предстоящем обмене с Украиной военнопленными по формуле 175 на 175. При этом отмечалось, что в качестве жеста доброй воли украинской стороне будут переданы 23 тяжелораненых бойца, находящихся на лечении в российских госпиталях.