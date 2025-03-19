Краснодар, 19 марта, 2025, 23:46 — ИА Регнум. Группировку для борьбы с пожаром на нефтебазе в Кавказском районе Краснодарского края нарастили до 406 человек и 157 единиц техники. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе оперштаба региона.

Соцсети

«Для тушения пожара на нефтебазе в Кавказском районе нарастили группировку. К ликвидации возгорания привлекли 406 человек и 157 единиц техники», — уточняется в сообщении.

Площадь пожара на настоящий момент составляет 4250 кв. метров. Специалисты продолжают борьбу с огнём, они тушат три объекта на территории нефтебазы: резервуар и горящие нефтепродукты в границах обвалования вокруг резервуара, а также запорную арматуру.

Ранее ИА Регнум сообщало, что для тушения пожара на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае, вспыхнувшего после падения обломков украинских дронов, привлекли 357 человек, 140 единиц техники, в том числе два пожарных поезда.

В ночь на 19 марта на нефтебазе возле станицы Кавказской после падения обломков украинского беспилотника начался пожар, произошла разгерметизация одного резервуара.

При этом 18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по энергообъектам на 30 дней. Он сразу дал соответствующее распоряжение российским военнослужащим.

В результате российские средства ПВО сбили семь уже запущенных в сторону Украины беспилотников. Действия украинской стороны в Минобороны назвали срывом мирных инициатив Трампа.