Вашингтон, 19 марта, 2025, 23:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не стала отвечать на вопрос журналистов о том, допускают ли США введение дополнительных санкций в отношении России.

РИА Новости/Михаил Тургиев

Представителю Белого дома задали вопрос о том, рассматривает ли президент США Дональд Трамп введение новых санкций против РФ в качестве средства принуждения к достижению полноценного прекращения огня на Украине.

«Вчера у президента был почти двухчасовой телефонный разговор с президентом. Он предоставил расшифровку этого разговора, и его переговорная группа направляется на Ближний Восток, пока мы продолжаем эти обсуждения в отношении санкций и любых других деталей, я не собираюсь зачитывать расшифровку с этой трибуны», — отметила Левитт.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальные лица неоднократно угрожали ввести санкции против энергокомплекса и банковской системы России для «принуждения» Москвы к урегулированию конфликта на Украине, несмотря на то, что российские власти регулярно отмечали готовность к переговорам и мирному завершению конфликта.

При этом глава минфина США Скотт Бессент вечером 18 марта заявил, что Трамп поручил его ведомству переосмыслить режим американских санкций. По его словам, многие ограничения приводят к тому, что люди и государства отказываются использовать доллар в качестве резервной валюты.

19 марта спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отметил, что тема санкций — это тот вопрос, к решению которого предстоит подойти. На вопрос о том, допускает ли он возможность возобновления прокачки газа по российским трубопроводам, в частности по «Северному потоку», Уиткофф ответил утвердительно.