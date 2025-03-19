Вашингтон, 19 марта, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Новый раунд российско-американских переговоров по урегулированию вооруженного конфликта на Украине состоится не на министерском уровне. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ting Shen/Zuma/TASS

«Это будут старшие должностные лица. Вот и всё, что я могу вам сказать. Не лица министерского уровня. Это будут старшие должностные лица, обсуждающие технические рамки (прекращения огня на Украине. — Прим. ред.)», — заявила Брюс на брифинге 19 марта.

По словам Брюс, переговоры состоятся в предстоящие дни. Выработку технических деталей соглашения по временному прекращению огня можно ожидать в ближайшее время, добавила она. При этом Брюс не ответила на вопрос о том, будет ли участвовать Украина в переговорах в трехстороннем формате.

«Это, вероятно, всё еще обсуждается, организовывается. Поэтому я не могу говорить о конкретике договоренностей», — пояснила руководитель пресс-службы Госдепа.

Она добавила, что переговорщики будут работать с технической стороной достигнутых 18 марта договоренностей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Там будут люди, которые будут в состоянии этим заниматься», — добавила она.

При этом днем ранее спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что новые переговоры РФ и США состоятся 23 марта в Джидде. В состав американской делегации, по его словам, войдут помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио. Уиткофф уточнял, что стороны согласовали проект договоренности по прекращению огня между РФ и Украиной не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре. Теперь будут обсуждаться детали, добавил спецпосланник.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта Уолтц провел переговоры с помощником президента РФ Юрием Ушаковым, в результате которых была выработана договоренность, что технические группы России и США в ближайшие дни встретятся на внеочередных переговорах в Эр-Рияде.

За день до этого, 18 марта, Трамп по телефону обсудил с Путиным вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.