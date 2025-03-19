Вашингтон, 19 марта, 2025, 23:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп хочет добиться перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному. Об этом 19 марта сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга.

Global Look Press/Chris Kleponis/Keystone Press Agency

«Сейчас у нас частичное прекращение огня, но президент отправляет своию высококвалифицированную команду на этой неделе в Саудовскую Аравию, чтобы бороться за мир», — пояснила Левитт.

Как уточнила представитель Белого дома, в Саудовской Аравии встретятся технические группы для обсуждения расширения действия режима прекращения огня до Чёрного моря.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявила пресс-секретарь Белого дома Левитт, Трамп поручил своей команде как можно скорее проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине, чтобы подготовиться к переговорам с Россией.

Советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц подтвердил, что технические группы России и США в ближайшие дни встретятся на внеочередных переговорах в Эр-Рияде.

18 марта Трамп по телефону обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным вопросы мирного урегулирования украинского конфликта, другие внешнеполитические темы и вопросы двухстороннего взаимодействия государств. Российский лидер поддержал предложение о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры, сразу отдав соответствующее распоряжение.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф по итогам переговоров сообщил, что Россия и США проведут новую встречу 23 марта в Саудовской Аравии. По его словам, стороны согласовали проект договоренности по прекращению огня между РФ и Украиной не только по энергообъектам, но и по остальной инфраструктуре. Теперь будут обсуждаться детали, добавил спецпосланник.