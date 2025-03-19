Вашингтон, 19 марта, 2025, 22:47 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому защиту украинских энергообъектов, включая АЭС, посредством передачи их во владение Соединенных Штатов Америки. Об этом в среду, 19 марта, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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«Президент Трамп также обсудил электроснабжение и атомные электростанции Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в реализации этих планов с их экспертными знаниями в области электроэнергетики и коммунальных услуг», — заявила Левитт.

По ее словам, если США будут владеть энергообъектами на Украине, то это станет лучшей защитой.

Примечательно, что ранее Белый дом подобным же образом аргументировал выгодность заключения сделки с Украиной по редкоземельным ископаемым. Вашингтон отмечал, что заключение такого договора обеспечит на Украине американские интересы, что, в свою очередь, принесет безопасность для этой страны. Однако сделка так и не была заключена после устроенной Зеленским перепалки в Овальном кабинете на встрече с Трампом 28 февраля. Уже 19 марта Белый дом отметил, что заключение сделки по минералам есть в планах американской администрации, однако сейчас в приоритете Вашингтона — заключение широкого мирного соглашения между Россией и Украиной.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп подробно обсудили ситуацию на Украине. В ходе беседы российский лидер также поддержал предложение своего коллеги из США о взаимном прекращении ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Он дал российским военным соответствующее распоряжение.

Минобороны РФ 19 марта сообщило об атаке украинских беспилотников на объект энергетической инфраструктуры в России после достижения Путиным и Трампом договоренности о прекращении таких ударов. В оборонном ведомстве уточнили, что эта атака была призвана сорвать мирные инициативы главы Белого дома.

Позднее в этот же день Зеленский заявил, что согласен с предложением Трампа о взаимном прекращении ударов по инфраструктуре России и Украины. При этом он начал выдвигать свои условия о том, чтобы велся контроль за соблюдением соглашения и чтобы его главным субъектом были США. Кроме того, Зеленский заявил, что киевский режим также хочет составить список якобы гражданских, энергетических и инфраструктурных объектов, которые он намерен передать союзникам.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Киеву нельзя верить в вопросе договоренностей о прекращении огня. Политик добавил, что задачей посреднической миссии Вашингтона в этом случае является разъяснение Киеву сути договоренностей с Москвой.