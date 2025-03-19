Ватикан, 19 марта, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Состояние здоровья папы Римского Франциска значительно улучшилось, ему больше не требуется искусственная вентиляция лёгких. Об этом 19 марта сообщила служба печати Святого престола.

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«Папе Римскому приостановили неинвазивную механическую вентиляцию лёгких, также он всё меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии», — отмечается в сообщении пресс-службы Ватикана.

Уточняется, что состояние 88-летнего понтифика его лечащие врачи всё ещё характеризуют как критическое, но при этом они указывают на общее улучшение на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.

Сроки возможной выписки папы Римского не называются, но он уже приступил к работе. 19 марта, когда католическая церковь отмечает День святого Иосифа, папа Франциск отслужил праздничную мессу в капелле, организованной у его палаты.

Ранее ИА Регнум сообщало об улучшении состояния папы Римского Франциска. Отмечалось, что его состояние остаётся стабильным, что свидетельствует о хорошей реакции на терапию.

Понтифика госпитализировали 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. 18 февраля ему диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. 88-летний понтифик уже лежал в больнице год назад из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из лёгких в молодости из-за сложной пневмонии.