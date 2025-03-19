Ватикан сообщил об улучшении состояния папы Римского Франциска
Ватикан, 19 марта, 2025, 22:35 — ИА Регнум. Состояние здоровья папы Римского Франциска значительно улучшилось, ему больше не требуется искусственная вентиляция лёгких. Об этом 19 марта сообщила служба печати Святого престола.
«Папе Римскому приостановили неинвазивную механическую вентиляцию лёгких, также он всё меньше нуждается в высокопоточной кислородной терапии», — отмечается в сообщении пресс-службы Ватикана.
Уточняется, что состояние 88-летнего понтифика его лечащие врачи всё ещё характеризуют как критическое, но при этом они указывают на общее улучшение на фоне двигательной и дыхательной физиотерапии.
Сроки возможной выписки папы Римского не называются, но он уже приступил к работе. 19 марта, когда католическая церковь отмечает День святого Иосифа, папа Франциск отслужил праздничную мессу в капелле, организованной у его палаты.
Ранее ИА Регнум сообщало об улучшении состояния папы Римского Франциска. Отмечалось, что его состояние остаётся стабильным, что свидетельствует о хорошей реакции на терапию.
Понтифика госпитализировали 14 февраля после завершения аудиенций для обследования и лечения бронхита, от которого он страдал в течение трех недель. 18 февраля ему диагностировали двустороннюю пневмонию, результаты компьютерной томографии показали начальную стадию заболевания, что потребовало дальнейшего лечения. 88-летний понтифик уже лежал в больнице год назад из-за воспаления дыхательных путей. Он страдает бронхитами ежегодно — после усечения одного из лёгких в молодости из-за сложной пневмонии.