Вашингтон, 19 марта, 2025, 22:01 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп поручил своей команде как можно скорее проработать шаги по урегулированию конфликта на Украине, чтобы подготовиться к переговорам с Россией. Об этом 19 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Global Look Press/Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos

«Президент распорядился работать дальше над техническими вопросами, связанными с установлением и расширением частичного прекращения огня. Он потребовал от своих советников проводить эту работу как можно быстрее», — сообщила она.

По словам Левитт, американская делегация на этой неделе отправится в Саудовскую Аравию, чтобы там на переговорах с российскими коллегами обсудить вопросы санкций и все остальные нюансы.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине. Российский президент поддержал идею о перемирии, но отметил необходимость устранения главных причин конфликта и учета законных интересов РФ в области безопасности. После этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Москва и Вашингтон направят делегации в саудовскую Джидду для обсуждения деталей перемирия на Украине 23 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что вопросы о дате переговоров и составе их участников еще не согласованы. Окончательно договориться о встрече планируется 20 марта.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум ключевым смыслом переговоров Путина и Трампа назвал то, что диалог начался, несмотря на то, что до этого три года был шквал фейков о России. При этом РФ и США обсуждают не только ситуацию на Украине, но и ключевые вопросы международной обстановки.