Москва, 19 марта, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел РФ выразило протест послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию в связи с блокированием российского посольства в Кишиневе из-за сообщения о минировании. Об этом 19 марта сообщается на сайте МИД.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Представителями молдавских силовых структур со ссылкой на якобы полученные ими сообщения о минировании посольства РФ в течение нескольких часов была полностью заблокирована территория российского загранучреждения», — говорится в заявлении.

Отмечается, что молдавские правоохранители воспрепятствовали въезду российского посла Олега Озерова на территорию диппредставительства, а находившиеся внутри посольского комплекса сотрудники и члены их семей, включая женщин и детей, были лишены возможности выхода в город.

Уточняется, что при этом официальных уведомлений о якобы имевшем место минировании посольство от властей Молдавии не получало.

«В связи с указанным инцидентом послу Молдавии в Москве Лилиану Дарию со стороны МИД России был незамедлительно заявлен решительный протест и адресовано требование о скорейшем снятии провокационной блокады российской дипмиссии в Кишинёве», — отметил МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в конечном счете ситуация была разрешена и оцепление вокруг посольства было снято.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 марта глава службы коммуникации и протокола генерального инспектората полиции Диана Фетко заявила, что сотрудники полиции Молдавии проверяют сообщение о минировании посольства РФ в Кишинёве. По ее словам, неизвестный позвонил в службу 112 и сообщил, что на территории диппредставительства находится взрывоопасный объект. Полиция оцепила территорию вокруг учреждения, на место выезжали саперы.